Тренер «Барселоны» высказался об ответном матче с «Атлетико» в Кубке

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался перед ответным матчем своей команды в 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

«Думаю, все понимают, что мы отстаём на четыре гола и хотим сделать невозможное возможным. Мы не собираемся сдаваться и должны верить в себя. Это важный матч. Для меня важно, чтобы любой желающий мог нас поддержать. Связь с болельщиками очень важна. Она должна сработать. Лучше забить первыми. Мы должны быть умными и целеустремлёнными. Это было в матче с «Вильярреалом» — у нас были динамизм, интенсивность… Необходимо играть как команда и как единое целое», — приводит слова Флика Marca.

В первом полуфинальном матче «Атлетико» одержал уверенную победу со счётом 4:0. Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время.