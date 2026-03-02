Мостовой обозначил причину судейских скандалов в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой связал судейские скандалы в Российской премьер-лиге (РПЛ) с тем фактом, что большая часть арбитров в своей карьере никогда не играла в футбол. Его слова приводит РИА Новости.

«Но я же говорю правду: считал и считаю, что все будет решать человеческий фактор. Проблема наших арбитров заключается в том, что 95% из них не играли в футбол. Поэтому они не могут разобраться во всех этих микромоментах и микронюансах», — заявил он.

После возобновления чемпионата России возникло сразу несколько судейских скандалов. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.