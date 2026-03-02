Спартак» приблизился к ЦСКА и «Балтике» по итогам тура РПЛ

Завершился 19-й тур Мир РПЛ. В последнем матче тура «Спартак» обыграл «Сочи» (3:2).

По итогам тура «Краснодар» сохранил лидерство и имеет 43 очка. Вторым идет «Зенит» с 42 баллами. Тройку замыкает «Локомотив» (40).

ЦСКА идет четвертым с 36 очками, «Балтика» – пятой с 35. «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место.

«Крылья Советов» (17 очков) и «Оренбург» (15) идут в зоне стыковых матчей, «Пари НН» (14) и «Сочи» (9) – в зоне прямого вылета.