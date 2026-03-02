Новый тренер "Спартака" прокомментировал победу над "Сочи"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо высказался о победе красно-белых в матче 19-го тура РПЛ над "Сочи" (3:2).

© Rusfootball

Рад сегодняшней победе, мы могли забивать больше голов и раньше решать исход встречи. Но три очка — это замечательно, и мы рады этому", - сказал Карседо "Матч ТВ".

Матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" завершился со счетом 3:2 в пользу "Спартака". На 21-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед, реализовав пенальти, однако на 62-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет. Спустя 19 минут Маркиньос забил гол - 1:2. В самой концовке встречи Пабло Солари поразил ворота "Сочи", а Ильин реализовал пенальти за южан и установил итоговый счет 2:3.

Команды остались на прежних позициях в турнирной таблице: "Сочи" занимает 16-е место с 9 баллами, "Спартак" располагается на шестой строчке с 32 очками.