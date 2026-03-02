Дзюба: российскому футболу нужен нормальный VAR

Российский футбол нуждается в нормальной системе видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение ТАСС высказал нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

Ранее ТАСС сообщал, что "Акрон" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 0:2 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба поразил ворота соперника на 37-й минуте, но после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда.