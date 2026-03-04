Радимов: Карседо не решил главную проблему «Спартака»

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2). Он выделил главный недостаток красно-белых — «раздолбайство». Он считает, что команда занимается непонятными вещами в моменты, когда можно добить соперника. По мнению эксперта, новый тренер Хуан Карседо пока не решил эту проблему.

— Отличный первый тайм в исполнении «Спартака», тотальное доминирование. «Спартак» имел заметное преимущество и забить должен был больше, но во втором тайме и начинается раздолбайство, как обычно у «Спартака» это бывает. Вместо того, чтобы добивать соперника, когда игра даётся, начинают заниматься фигней, какие-то стычки, игра на публику — и вот уже 1:1. И это чудо, что на 80-й минуте Маркиньос забил, а потом еще и Солари. Так что [главную] проблему у «Спартака» за эти сборы новый тренер Карседо не решил точно. Потому что мы не в первый раз это видим, когда хороший тайм сменяется невнятным, и «Спартак» начинает заниматься непонятно чем. Поэтому и очков зачастую не хватает. Надеюсь, что красно-белые сделают выводы на этот счет.

— Этот «Спартак» уже отличается от того, что было у Станковича?

— Обратите внимание, что Карседо до последнего не делал замен, то есть, он верит в своих футболистов. Станкович бы после пропущенного гола сразу бы в истерике всех поменял. И все вообще бы рухнуло. Это, наверное, позитивный момент, чтобы стабилизировать состав, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».