Болельщикам «Галатасарая» запретили посещать матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что организация приняла решение запретить продавать билеты болельщикам «Галатасарая» на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Также на клуб наложен денежный штраф в размере € 40 тыс.

Наказание связано с поведением фанатов «Галатасарая» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ювентусом», который прошёл 25 февраля в Турине. По ходу игры болельщики турецкой команды пользовались пиротехникой, устраивали беспорядки и бросали на поле посторонние предметы.

Матч между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится 18 марта. Первая игра 1/8 финала ЛЧ пройдёт в Турции 10 марта.