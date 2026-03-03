Генич высказался о линиях офсайда и системе VAR

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что в случаях, когда возникают сомнения, был ли футболист в офсайде, главному арбитру встречи следует засчитать гол. Напомним, в каждом из восьми матчей первого тура весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги в работу главных арбитров вмешивался VAR.

