$77.1790.73

В Англии хотят тренерам дать право на запрос видеопросмотра

Газета.Ru

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерене изменить протокол использования системы видеоповтора, сообщает The Telegraph.

В Англии хотят изменить правила футбола
© РИА Новости

По информации источника, руководящий орган британского фтубола намерен разрешить тренерам использовать систему VAR по запросу. По задумке авторов инициативы, это позволит снизить количество спорных ситуаций в игре и поможет уменьшить количество пауз, которые возникают из-за текущего регламента использования системы.

Ожидается, что в случае принятия данного нововведения VAR будет использоваться только для фактических решений, таких как офсайд.

Система VAR начала работать в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России, на матчах Российской премьер-лиги она внедрена в 2019 году.

19-й тур РПЛ ознаменовался судейскими скандалами. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

Главное сейчас
Главное сейчас