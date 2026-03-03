Тренера уволили после победы со счетом 8:0

Бразильский «Фламенго» отправил в отставку с поста главного тренера первой команды Филипе Луиса после победы над «Мадурейрой» со счётом 8:0. Об этом сообщает онлайн-издание Globo. По данным источника, решение об увольнении тренера было принято ещё до стартового свистка.

Победу над «Мадурейрой» «Фламенго» одержал в полуфинале лиги Кариоки в ночь со 2 на 3 марта. Филипе Луис работал во «Фламенго» с 2024 года. Во время профессиональной карьеры футболиста он выступал за эту команду.

Наибольшую известность Луису принесла игра за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» — в составе «матрасников» он выиграл чемпионат Испании и Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы), а вместе с «синими» становился победителем АПЛ.