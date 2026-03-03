Экс-игрок "Рубина" оценил работу Тедеско в "Фенербахче"

Бывший футболист "Рубина" Хасан Кабзе высказался о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера "Фенербахче".

© ФК "Фенербахче"

"В Турции Тедеско работает хорошо. Он никогда не говорит о решениях судей, не упоминает "Галатасарай" или "Бешикташ". Он делает свою работу и фокусируется только на том, чтобы сделать "Фенербахче" чемпионом. После Моуринью Тедеско – как король", - сказал Кабзе.

Доменико Тедеско был назначен на пост главного тренера "Фенербахче" 9 сентября 2025 года. На этой должности бывший наставник московского "Спартака" сменил португальца Жозе Моуринью. Под его рукововдством турецкая команда провела в чемпионате 21 матч, в котором одержала 13 побед и 8 раз сыграла вничью.

По итогам 24 прошедших туров подопечные Тедеско занимают второе место в турнирной таблице и на 4 очка отстают от лидирующего "Галатасарая".