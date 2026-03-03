Экс-арбитр прокомменитровал эпизод с отменой гола "Балтики" в ворота "Зенита"

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомменитровал эпизод с отменой гола "Балтики" в ворота "Зенита" в 19-м туре чемпионата России (1:0).

"Непонятно, почему у всех возникает истерия по поводу отмененного гола "Балтики". Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждет, когда "Зенит" проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. На пустом месте называть департамент плохим и жаловаться на китайские линии… Проблема тут одна — не хватает камер", - сказал Федотов.

"Зенит" и "Балтика" открыли программу 19-го тура Российской Премьер-Лиги в минувшую пятницу, 27 февраля. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Напомним, на 80-й минуте при равном счете главный судья встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол защитника Кевина Андраде в ворота сине-бело-голубых из-за пассивного офсайда у форварда калининградцев Брайана Хиля.