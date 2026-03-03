Легионер «Пари НН» намерен получить российский паспорт

Нападающий «Пари НН» Оланкуле Олусегун сообщил о планах оформить российское гражданство. По словам футболиста, он не рассматривает вариант отъезда и связывает дальнейшую карьеру с Россией.

© ФК «Пари НН»

Игрок отметил, что воспринимает страну как второй дом и подчеркнул, что его семье комфортно жить здесь. Олусегун добавил, что за время выступлений сумел адаптироваться к большинству бытовых особенностей, за исключением отдельных блюд местной кухни.

Права на 23-летнего форварда принадлежат «Краснодару», за который он выступает с августа 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за нижегородскую команду во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.