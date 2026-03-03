Экс-игрок сборной России оценил дебютный матч Карседо во главе «Спартака»

Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев оценил дебютный матч Хуана Карлоса Карседо во главе «Спартака».
В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Сочи» (3:2).
«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака», который создал кучу нереализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи» сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца. Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», – сказал Корнеев.
