"Вест Хэм" запретил игроку поднимать тяжести

Игроку "молотобойцев" запретили поднимать тяжести из-за его телосложения.

"Вест Хэм" наложил запрет на посещение тренажерного зала на своего крайнего нападающего Адама Траоре. Сообщается, что игроку запрещено поднимать тяжести в связи с его мускулистым телосложением.

"У него такая генетика и ему следует избегать тренажерного зала. Это одна из вещей, которую ему нужно понять", - сказал главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту.

30-летний вингер является воспитанником "Барселоны". Состав лондонцев испанец пополнил в это зимнее трансферное окно, перейдя из "Фулхэма".