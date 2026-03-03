В "Крыльях Советов" задерживают зарплату с прошлого года

В самарском клубе задерживают выплату заработной платы.

© ФК "Крылья Советов"

Как утверждает источник, футболисты и персонал в "Крыльях Советов" не получал заработную плату за январь и февраль. Подчеркивается, что послдедняя вылата - аванс за первый месяц года.

Сообщается, что главной причиной является то, что клуб до сих пор не получил запланированные бюджетные субсидии.

Напомним, в феврале самарцы погасили долг перед компанией "РТ-Капитал", который сставлял почти 1,1 млрд рублей.