В "Крыльях Советов" задерживают зарплату с прошлого года

В "Крыльях Советов" не получают зарплату с прошлого года - источник
В самарском клубе задерживают выплату заработной платы.
Как утверждает источник, футболисты и персонал в "Крыльях Советов" не получал заработную плату за январь и февраль. Подчеркивается, что послдедняя вылата - аванс за первый месяц года.
Сообщается, что главной причиной является то, что клуб до сих пор не получил запланированные бюджетные субсидии.
Напомним, в феврале самарцы погасили долг перед компанией "РТ-Капитал", который сставлял почти 1,1 млрд рублей.