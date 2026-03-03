Булыкин ответил, будет ли "Балтика" бороться за чемпионство в РПЛ

Булыкин ответил на вопрос, будет ли "Балтика" бороться за чемпионство в РПЛ
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии Rusfootball.info высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
- Я думаю, что ЦСКА и "Локомотив" могут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. У нас сейчас не такие мощные лидеры, как было раньше, когда "Зенит" за 5-6 туров до конца уже становился чемпионом. Поэтому все могут побороться, но "Спартак" и "Динамо" можно исключить из этого списка. Главное - не сдаваться и показывать хороший футбол. "Балтика"? Здесь сложнее, потому что сейчас все будут настраиваться на игру с ними. Это уже не команда, которая только вышла из Первой Лиги, сейчас все знают, на что она способна. В первом круге команда Андрея Талалаева хорошо играла с лидерами, отбирала очки, поэтому сейчас будет совершенно другой настрой на игру с калининградцами. Думаю, что за чемпионство она вряд ли сможет побороться.