Роналду на личном самолете бежал из Саудовской Аравии

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей семьей на личном самолете экстренно вылетел из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Sun.

Роналду проживает в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В конце минувшей недели город подвергся ударам дронов на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в настоящее время атаки продолжаются.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.