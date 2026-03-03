Иранские футболистки не стали петь гимн перед матчем с Южной Кореей

Иранские футболистки не стали петь гимн перед началом игры Кубка Азии с Южной Кореей, сообщает Metro.

Команда Ирана, выстроившись перед началом матча для традиционного прослушивания национального гимна, встретила его молча. Матч между Ираном и Южной Кореей завершился победой кореянок со счетом 3:0.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.