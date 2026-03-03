Футбольный агент назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Футбольный агент Александр Маньяков назвал претендентов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

© Rusfootball

По словам Маньякова, за чемпионство в РПЛ будут бороться "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА.

- Их три. "Зенит", ЦСКА и "Краснодар". Но думаю, что "Спартак" будет достаточно серьезной силой. Что же касается "Локомотива", то я очень положительно и уважительно отношусь к работе Михаила Михайловича Галактионова, но может не хватить обоймы. Маленький людской ресурс, - приводит слова Маньякова "Матч ТВ".

По итогам 19 сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 43 набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 42 очками, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 40 баллами в своем активе. ЦСКА на данный момент занимает четвертое место и отстает от "быков" на семь очков.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые. Напомним, что красно-синие также являются действующими обладателями Кубка России.