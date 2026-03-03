Уругвайский нападающий оценил перспективы «Пари НН» после своего ухода

Уругвайский нападающий Хуан Боселли высказался на тему возможного вылета нижегородского «Пари НН» в Первую лигу по итогам сезона 2025-2026.

© ФК «Краснодар»

«Нет, мне так не кажется. Они, в принципе, хорошо идут. Я хорошо знаком с игроками, тренером, у них получится добиться своих целей», — сказал Боселли.

Боселли пополнил состав «Краснодара» в феврале этого года за 650 тыс. евро.

Трудовое соглашение латиноамериканского форварда с черно-зелеными рассчитано до конца июня 2028-го года.

В текущем сезоне Боселли сыграл за «Пари НН» 20 матчей, в которых забил 10 голов, являясь лучшим бомбардиром нижегородской команды.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего уругвайского футболиста в 1,5 млн. евро.

После 19-ти сыгранных туров «Краснодар» под руководством россиянина Мурада Мусаева с 43 очками лидирует в чемпионате России. На втором месте находится «Зенит» (42), а на третьем – «Локомотив» (40).

«Пари НН», возглавляемый Алексеем Шпилевским - 15-ый с 14 очками. Отставание от зоны стыковых матчей составляет один балл.