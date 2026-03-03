КДК рассмотрит бросание снежков фанатами «Динамо» Мх на матче с «Рубином»

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и махачкалинского «Динамо» на матчах 19-го тура Мир РПЛ.

На ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится 5 марта, будет рассмотрено скандирование фанатами «Спартака» оскорбительных выражений в адрес арбитра во время матча с «Сочи» (3:2). Также КДК оценит бросание на поле снежков болельщиками «Динамо» Махачкала во время матча с «Рубином» (2:1), в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи.

Кроме того, КДК рассмотрит выход главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова за пределы технической зоны в матче с «Акроном» и неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Краснодаром», по ходу которого в составе ростовчан были удалены Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.