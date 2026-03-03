Объявлено, когда «Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам

«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
«Крылья Советов» сообщили, что погасят долги по зарплатам перед игроками до 15 марта.
Ранее появилась информация, что футболисты, тренерский штаб и сотрудники самарского клуба не получают зарплату с января.
«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-капитал». А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде «Дома промышленности». На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта. Что касается сотрудников клуба, базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области – все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»