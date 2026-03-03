Защитник «Пари НН» cоскучился по официальным матчам

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев прокомментировал возобновление чемпионата после поражение своей команды от «Локомотива» со счётом 1:2 в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Соскучился по официальным матчам за зиму, очень ждал возобновления сезона. В первый месяц после окончания осенней части чемпионата особенно скучаешь. Это как наркотик. Идёт сезон, матч за матчем. Когда осталась неделя до рестарта чемпионата, отсчитывал дни. У нас молодая команда, борьба за выживание будет тяжёлой. По ходу каждого матча будем выкладываться на 100, 200 или 300 процентов», — приводит слова Шнапцева Metaratings.

После 19 туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 14 очками. В следующем матче команда Алексея Шпилевского сыграет с «Сочи» 7 марта.