Роналду получил серьезную травму

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду пропустит от двух до четырех недель из-за травмы бедра. Об этом в соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что участие португальца в международных матчах в конце марта остается под вопросом.

Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейху». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» с результатом 3:1.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 23 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.