Представитель защитника «Ростова» ответил, куда пропал футболист

Защитника «Ростова» Евгения Чернова не видят в основном составе донского клуба, однако футболист пока еще не принял решения по поводу своего будущего, заявил «Матч ТВ» представитель игрока Александр Маньяков.

© ФК «Ростов»

33‑летний Чернов в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за «Ростов», его контракт с «желто‑синими» истекает 30 июня 2026 года.

— Куда пропал Евгений Чернов?

— Евгения не видят в основном составе «Ростова». Ставка на более молодых футболистов. «Ростов» — это команда, которая готовит и продает игроков… Чернов же мог бы еще спокойно играть, у него есть здоровье для этого. У него из Первой лиги были хорошие предложения: команды, претендующие на РПЛ. Женя сказал, что не хочет опускаться уровнем ниже.

— Какие дальнейшие планы в таком случае? Искать клуб премьер‑лиги или вообще карьеру завершать?

— Мяч на стороне Женьки. Он должен сам принять решение, что будет дальше делать. Пока не принял. Ждём лета, — сказал Маньяков «Матч ТВ».

В общей сложности Чернов провел 120 матчей за «Ростов» и забил три мяча.

