Комментатор Орлов раскритиковал «Зенит»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Зенита" в матче 19 тура РПЛ с "Балтикой" (1:0).

По словам Орлова, "Зенит" нанес всего два удара в створ и это говорит о том, что атака не выстроена.

- Два удара в створ ворота за весь матч! И это у "Зенита", который претендует на золотые медали. И это на своём стадионе. Это говорит о том, что атака не выстроена. А какие ещё причины могут быть?! - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В 19 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0, забитым мячом отметился вингер Луис Энрике. По итогам 19 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 набранными очками.

Сегодня, 3 марта, сине-бело-голубые сыграют на выезде с калининградцами в четвертьфинале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.