Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» дал совет руководству клуба

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» прокомментировал информацию телеграм-канала Sport Baza о том, что в «Крыльях Советов» два месяца не выплачивают зарплату.

© ПФК "Крылья Советов"

– Я не слышал о таком. Я знаю, что в «Крыльях» есть определенные проблемы. То что 2 месяца без зарплат... Не могу подтвердить или опровергнуть, – сказал Шикунов.

– Если это правда, то не произойдет ли отток футболистов из «Крыльев Советов»?

– Пока будут играть, уйти можно будет только летом.

– Как выйти из этой ситуации?

– Есть руководители и тренерский штаб, они должны объяснить, что есть временные проблемы, но все будет нормально. Это не первый и не последний клуб с такими проблемами. Надо работать с футболистами в этом направлении, общаться и объяснять, что никто их не обманывает.

После 19 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 13-е место.