Глушаков резко высказался о судействе в РПЛ

Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о спорных решениях судей и частых вмешательствах ВАР в матчах 19-го тура Мир РПЛ.
«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без ВАР раньше решались без ошибок. Может, ВАР, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всем футбольном», – сказал Глушаков.
