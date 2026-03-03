Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

© Sports.ru

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо поднятой ногой зацепил колено Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой, ВАР не вмешался в эпизод. На 65-й минуте защитник нижегородцев Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев назначил 11-метровый после просмотра повтора, Олакунле Олусегун забил с точки.

После матча «Локомотив» обратился по данным эпизодам в ЭСК РФС.