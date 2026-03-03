Выяснилось, почему Миранчук не выходит в стартовом составе «Атланты Юнайтед»

Директор по коммуникациям клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Крис Винклер сообщил о состоянии полузащитника Алексея Миранчука, который не попадает в стартовый состав команды. По словам Винклера, российский футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной во время предсезонной подготовки.

— Почему Миранчук снова вышел во втором тайме? Его что-то беспокоит?

— В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из-за которой сыграл всего одну игру и провёл на поле 45 минут. Поэтому мы всё ещё восстанавливаем его форму. Сейчас с ним всё в порядке. Мы ожидаем, что он скоро вернётся в стартовый состав. Возможно, это уже будет в субботу, — приводит слова Винклера Sport24.

В последнем матче «Атланты» в рамках регулярного чемпионата МЛС с «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) Миранчук вышел на поле на 60-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.