Шансы ЦСКА на чемпионство оценили в 1%

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что клуб вряд ли станет чемпионом в нынешнем сезоне.

По его словам, отыграть отставание от идущего первым «Краснодара» армейцы не смогут.

«Для ЦСКА чемпионская гонка закончилась на 99%. Потому что все здесь однозначно. Если брать математические расклады, то «Краснодар» оторвался на семь очков, а «Зенит» - на шесть. За 11 туров нужно, чтобы эти команды проиграли три игры – это невозможно, только в теории», — заявил Гришин.

1 марта ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче 19-го тура РПЛ. Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0. Главным арбитром был назначен Сергей Карасев из Москвы.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Автором единственного гола стал нападающий Максим Самородов на четвертой минуте игры. Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота «Ахмата», а также отменил два гола хозяев, зафиксировав офсайд в обоих случаях.

После 19 туров «Ахмат», для которого эта победа стала третьей подряд в чемпионате, набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками остается на четвертой строчке.