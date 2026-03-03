Агент Джикии ответил, погасил ли турецкий клуб долги перед футболистом

Агент Джикии рассказал, погасил ли турецкий клуб долги перед защитником
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, рассказал, закрыл ли клуб долги перед футболистом.
По словам Кузьмичева, для Турции долги - распространенная история, однако клуб выплатил Джикии зарплату.
- Для Турции это довольно распространенная история. Но ребятам заплатили, сейчас ситуация более-менее нормальная. Долги перед Георгием погашены? Перед всей командой, да, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что турецкий "Антальяспор" имеет задолженность перед футболистами и персоналом клуба.
Георгий Джикия выступает за турецкий клуб с лета прошлого года, всего он вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт 32-летнего россиянина с "Антальяспором" рассчитан до конца следующего сезона.