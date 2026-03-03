Клопп может покинуть пост в футбольном «Ред Булле»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может покинуть свою должность в компании «Ред Булл». Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

По информации источника, руководство клуба недовольно работой немецкого специалиста. Критике подверглись некоторые его решения, что может привести к увольнению. Утверждается, что на место Клоппа после окончания текущего сезона может претендовать действующий главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

Клопп ушёл с поста тренера «Ливерпуля» летом 2024 года и с января 2025 года возглавляет футбольное направление «Ред Булл». Ранее мадридский «Реал» проявлял интерес к 58-летнему тренеру.