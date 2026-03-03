Комментатор Орлов назвал уникальную команду в РПЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал уникальную команду в РПЛ. По словам Орлова, "Балтика" - уникальная команда в РПЛ.

- У "Балтики" очень высокая организация игры. Организация игры — это когда каждый футболист знает своей манёвр — куда бежать, кого страховать, как открываться и многое другое. "Балтика" — фантастически обученная команда. Второй такой в РПЛ нет, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в РПЛ. После 19 сыгранных туров команда Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе.

Сегодня, 3 марта, калининградцы примут на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Проигравшая команда покидает турнир.