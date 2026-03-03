Защитник «Хетафе» возмутился тем, что судьи пропустили удар Рюдигера по его лицу

Защитник «Хетафе» Диего Рико выразил возмущение тем, что судьи проигнорировали удар Антонио Рюдигера по его лицу в матче Ла Лиги (1:0).

На 26-й минуте Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.