Комментатор Орлов высказался о поражении ЦСКА в матче с «Ахматом»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о поражении московского ПФК ЦСКА в матче с «Ахматом». Игра 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 завершилась в пользу грозненского коллектива со счётом 1:0.

«Потеря Мойзеса и Облякова явно сказалась. Их явно не хватало ЦСКА в матче с „Ахматом“. И то, что от них ушёл Дивеев, это большой просчёт. Центральные защитники, которые есть сейчас в ЦСКА, они хуже, чем Дивеев. А Лусиано ещё нужно сыграться с новыми футболистами, чтобы их футбольный интеллект сблизился, понимаете?, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».