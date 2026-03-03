Женская сборная России проиграла команде Ганы

Женская сборная России по футболу со счетом 0:4 проиграла команде Ганы в товарищеском матче. Встреча прошла в Шардже (ОАЭ).

© Пресс-служба Женской сборной России по футболу

Забитыми мячами в составе сборной Ганы отметились Стелла Ниямекье (8-я минута), Дорис Боадува (18, 33) и Аджегипина Закария (88).

Женская сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ с 24 февраля по 7 марта. В рамках международного турнира Pink Ladies Cup 28 февраля россиянки победили команду Танзании со счетом 4:1. 6 марта состоится матч с командой Гонконга.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.