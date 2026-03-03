Нападающий «Реала» получил травму

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс повредил крестообразные связки правого колена во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, при худшем сценарии у бразильского футболиста произошёл полный разрыв связок, в результате чего он рискует пропустить оставшуюся часть сезона, а также чемпионат мира 2026 года. В лучшем случае у Родриго растяжение.

Нападающий «сливочных» смог продолжить матч с «Хетафе», несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.