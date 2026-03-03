Полузащитник Фернандеш несчастлив в "Спартаке"

Футболист "Спартака" Жедсон Фернандеш хочет вернуться в "Бешикташ".

По информации источника, игрок плохо адаптировался к России. Также футболист недоволен результатами "Спартака" в чемпионате страны. Президент "Бешикташа" Сердар Адали начал переговоры с московским клубом по поводу трансфера.

Жедсон Фернандеш выступает в составе "Спартака" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с португальским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.