Объявлено об изменении времени начала матча «Ростов» — «Балтика»

Пресс-служба РПЛ сообщила о переносе времени матча 20-го тура чемпионата между "Ростовом" и "Балтикой".

© ФК "Ростов"

"По согласованию с основным вещателем матч 20-го тура "Ростов" - "Балтика" начнётся на 15 минут позже: 7 марта в 16:45 по Мск", - написала пресс-служба лиги.

Матч 20-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Балтикой" состоится 7 марта на стадионе "Ростов Арена".

На данный момент подопечные Андрея Талалаева находятся на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 19-ти матчах. "Ростов" располагается на одиннадцатой строчке с 21 баллом в своем активе.