Футбольный агент рассказал, при каких условиях Аленичев вернется тренировать

Футбольный менеджер Александр Маньяков в интервью «Матч ТВ» рассказал, при каких условиях Дмитрий Аленичев вернется к тренерской деятельности.

Аленичев тренировал московский «Спартак» в 2015–2016 годах. Последним местом его работы был «Енисей» (2019 год). Маньяков работал вместе со специалистом в «Енисее» и тульском «Арсенале».

— Почему Дмитрий Аленичев до сих пор без работы? Может, пора?

— Дмитрий Анатольевич — самый титулованный футболист в стране. Как тренер он тоже, я считаю, многим доказал, что умеет и может работать. Что он выборочно и скрупулезно подходит к вариантам продолжения карьеры — я его понимаю. Он очень хороший человек. Очень правильный, не звездный, абсолютно простой.

Должен быть проект. Если бы возник хороший большой проект, то да. И в Первой лиге тоже.

— Но мы еще увидим его в качестве тренера?

— Я бы очень хотел. По мне, сейчас есть одна подходящая команда. Если у ее нынешнего тренера что‑то не получится, то думаю, владельцу клуба надо приглашать Дмитрия и все задачи будут решены, — сказал Маньяков «Матч ТВ».

