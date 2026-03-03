Родриго пропустит 10 месяцев из-за разрыва «крестов» и мениска

Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска
Вингер «Реала» Родриго выбыл на очень длительный срок из-за тяжелой травмы.
25-летний футболист сборной Бразилии получил травму колена в 26-м туре Ла Лиги против «Хетафе» (0:1). Сообщалось, что Родриго порвал крестообразную связку, выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026.
«Мадрид» официально объявил, что у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска правой ноги.
Как утверждает журналистка Арнача Родригес, нападающий выбыл на 10 месяцев.
В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».
Сергей Кущенко поздравил Егора Дёмина с 20-летием: «Желаю осуществить мечту, закрепиться в НБА и играть значимую роль»
Циципас о перерыве в работе с отцом: «Мы были не на одной волне, плохо общались»
Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска
Сергей Кущенко поздравил Егора Дёмина с 20-летием: «Желаю осуществить мечту, закрепиться в НБА и играть значимую роль»
Циципас о перерыве в работе с отцом: «Мы были не на одной волне, плохо общались»
Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска