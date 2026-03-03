Шалимов занял нейтральную позицию по поводу отмены гола «Балтики»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о скандале с отменой гола в ворота «Зенита» в матче с «Балтикой».

«Что касается линий офсайда в этом моменте, то если убрать

болельщиков «Зенита» и болельщиков «Балтики», и спросить у нейтральных, что они поняли, то ответ будет - ничего. Технологии, которые должны вроде бы объяснять и делать игру проще, все запутали» - сказал Шалимов.

27 февраля в матче 19 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Балтикой» на 75 минуте защитник калининградцев Кевин Андраде забил гол в ворота петербургской команды. Но главный арбитр встречи Алексей Сухой сначала засчитал гол, но после вмешательства видеоарбитров VAR Сухой принял решение отменить гол. Причиной стал офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля. Линию офсайда провели по пятке Хиля и проекции от столы Мантуана, который в момент удара находился в прыжке.

Мнения о правильности решения разделились. Некоторые эксперты поддержали решение судей. Другие представители футбольного сообщества назвали решение арбитров сомнительным. В соцсетях многие также выразили удивление проведённым линиям. Полная оценка момента без использования специальных технологий затруднительна.