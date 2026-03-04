"Барселона" разгромила "Атлетико" 3:0, но вылетела из Кубка Испании

Завершился ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте полузащитник сине-гранатовых Марк Берналь открыл счёт. На 45+4-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья укрепил её преимущество, забив с пенальти. На 72-й минуте Берналь довёл счёт до разгромного.

Первый матч команд состоялся 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счётом 4:0. Таким образом, по сумме двух встреч «матрасники» обыграли «блауграну» со счётом 4:3 и вышли в финал Кубка Испании.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.