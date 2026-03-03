«Аль-Наср» сообщил о том, что нападающий Криштиану Роналду получил травму.

41-летний форвард сборной Португалии из-за дискомфорта был заменен на 81-й минуте матча 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (3:1).

Сегодня саудовский клуб объявил, что Криштиану получил повреждение задней поверхности бедра. Игрок начал процесс восстановления, его состояние будет оцениваться изо дня в день.

Роналду забил 21 гол в 22 матчах лиги в этом сезоне.