Беллингем отреагировал на тяжёлую травму Родриго

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на травму крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса, порвавшего крестообразные связки и мениск правой ноги во время матча 24-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

«Мы все с тобой, брат. Ты вернёшься сильнее, чем когда-либо», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

«Королевский клуб» объявил о травме Родриго во вторник, 3 марта. По информации СМИ, бразильский нападающий будет восстанавливаться в течение 10 месяцев. Он пропустит грядущий чемпионат мира, который пройдёт летом.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.