Экс-тренер «Анжи» оценил поведение Соболева в матче «Зенита» против «Балтики»

Эмоции и заявление нападающего «Зенита» Александра Соболева главный тренер «сине‑бело‑голубых» Сергей Семак сможет обернуть на пользу команде, заявил в эфире «Матч ТВ» возглавлявший «Анжи» Александр Григорян.

© ФК «Зенит»

Во вторник «Зенит» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Соболев вышел на замену на 74‑й минуте, а на 79‑й забил мяч и эмоционально его отпраздновал. Он был признан лучшим игроком встречи. После матча Соболев заявил:

«Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим».

— Семак и Соболев находятся на разной стадии человеческого развития и восприятия. Семак прекрасно понимает, что тот факт, что Саша заведен, неплохой вариант. У него мастерства не так много, а эмоциональная заряженность имеет колоссальное значение. Эту ситуацию Семак обернет на пользу команде, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Команда Семака вышла в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем матча «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) смотрите в среду, 4 марта, на телеканале «Матч ТВ» (с 18:15 мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.