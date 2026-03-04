Соболев назвал цели «Зенита» в текущем сезоне

Нападающий «Зенита» Александр Соболев назвал цели клуба в текущем сезоне.

Петербуржцы победили «Балтику» (1:0) в матче второго этапа четвертьфинала Фонбет Кубка России. Соболев забил гол на 79-й минуте.

– Какие перспективы у «Зенита» в Кубке России сейчас?

– Задача одна – первое место и Кубок. Оба турнира важны. «Зенит» всегда хочет завоевать оба трофея, потому что это «Зенит», – сказал Соболев.