Соболев – о праздновании гола в ворота «Балтики»: Саша теперь будет плохим мальчиком

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Балтики» (1:0).

«Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так. Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа? Да. Саша возвращается», – заявил Соболев.

Соболев вышел на замену на 75-ой минуте встречи, а на 79-ой поразил ворота соперников. Форвард прервал безголевую серию из 15 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз 28-летний футболист забил в матче чемпионата России с «Оренбургом» (5:2) 27 сентября 2025 года.

После гола Соболев побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле.

«Зенит» официально объявил о покупке Соболева у «Спартака» в августе 2024 года. Нападающий заключил с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». Сообщалось, что сумма сделки составила 10 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата России Соболев принял участие в 17 матчах, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.